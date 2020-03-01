أبوظبي – اتشحت البورصات الخليجية باللون الأحمر في بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد، متأثرة بتسجيل أسرع هبوط في أسعار النفط الخام، الأسبوع الماضي، منذ 2008، إثر تراجع الطلب مع توسع رقعة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأغلقت أسعار النفط في ختام جلسة الجمعة عند 50.08 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت بتراجع 3.19 بالمئة مقارنة مع إغلاق الخميس، فيما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.91 بالمئة إلى 45.25 دولارا للبرميل.

وفي منتصف جلسة اليوم، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 4.88 بالمئة أو 126.39 نقطة إلى 2473.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 3.90 بالمئة إلى 4723.82 نقطة.

في المقابل، علقت بورصة الكويت مؤشر “السوق الأول” في بداية تعاملات اليوم وعلى مدار الجلسة، بعد تجاوز نسبة التراجع 10 بالمئة على أن يعاود التداول نشاطه صباح الإثنين.

وقالت البورصة، في بيان، إن الإيقاف يأتي التزاما بنص المادة “9-26-2” من قواعد البورصة، التي تلزم بتلك الخطوة حال تجاوز التراجع نسبة 10 بالمئة.

وبنسبة 3.31 بالمئة، تراجعت بورصة البحرين إلى 1605.51 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيس للبورصة السعودية تأسي بنسبة 3.35 بالمئة إلى 7372.2 نقطة.

فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 1.21 بالمئة إلى 4081.10 نقطة.

أما بورصة قطر فأغلقت تداولاتها اليوم احتفالا بيوم البنوك، لكن مؤشرها الرئيسي كان سجل في جلسة الإغلاق الخميس الماضي تراجعا بنسبة 0.61 بالمئة إلى 9490.14 نقطة.

وظهر فيروس “كورونا” في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 60 دولة؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح اليوم، اقترب عدد وفيات الفيروس حول العالم من حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.