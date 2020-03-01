ترامب: بحثت مع أردوغان مواضيع حول سوريا بينها منظومة باتريوت

ترامب: بحثت مع أردوغان مواضيع حول سوريا بينها منظومة باتريوت

واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس أنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العديد من المواضيع حول سوريا بينها منظومة باتريوت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، تناول خلاله ترامب عدد من القضايا بينها الأزمة السورية.

وأضاف ترامب قائلا: “أجريت العديد من المباحثات مع الرئيس أردوغان حول سوريا، ومن بينها منظومة باتريوت”

وتشهد إدلب توترا غير مسبوق جراء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل “منطقة خفض التصعيد”، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وإثر ذلك، طلبت تركيا من الولايات المتحدة نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي “باتريوت” على حدودها مع سوريا.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 34 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

الأناضول