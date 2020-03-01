روسيا – أصدرت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك “روس بوتريب نادزور”، جملة من التوصيات للمواطنين، بمناسبة حلول يوم المناعة العالمي.

وأشارت الهيئة، إلى أن النعاس والأرق ونزلات البرد المتكررة، والصداع وآلام العضلات والمفاصل، والطفح الجلدي، تشهد على انخفاض المناعة لدى المرء.

وغالبا ما تحدث هذه المشكلات، بسبب الإجهاد المطول وسوء التغذية والعادات السيئة، والاستخدام غير المنضبط للأدوية ونقص الفيتامينات.

وللحفاظ على المناعة وتعزيزها، أوصى خبراء الهيئة بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم ما لا يقل عن ثماني ساعات في اليوم، والتمسك بنظام غذائي صحي، وتقوية الجسم والامتناع عن شرب الكحول والتدخين.

وفي وقت سابق من فبراير، دعت رئيسة الهيئة آنا بوبوفا المواطنين إلى عدم السفر إلى الخارج وذكرت الطرق الرئيسية للوقاية من الفيروسات، والتي تتلخص في غسل اليدين والوجه وتنظيف الأنف بشكل دوري.

المصدر: لينتا رو