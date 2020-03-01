انجلترا – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وصديقته كاري سيموندس امس السبت عن خطوبتهما وقرب زواجهما، وذلك بعد ثبوت حمل سيموندس مؤخرا.

وأضاف الاثنان: “يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندس الإعلان عن خطوبتهما وأنهما ينتظران طفلهما الأول مطلع الصيف المقبل”.

ويعني الإعلان أن جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عاما.

ونقلت صحيفة “ذي صن” عن مصدر في داونينغ ستريت مقر رئاسة الوزراء، قوله: “بوريس وكاري سعيدان للغاية بهذه الأنباء. كان الاثنان يعرفان بالأمر منذ فترة لكنهما أبقياه سرا حتى ثبوت الحمل”.

وكتبت سيموندس (31 عاما) على “إنستغرام”: “في العادة لا أضع مثل هذه المنشورات هنا، لكنني أردت أن يعرف أصدقائي هذا الأمر مني”.

وأضافت: “كثيرون منكم يعرفون بذلك بالفعل، لكن بالنسبة لأصدقائي الذين لا يعرفون، لقد تمت خطبتنا نهاية العام الماضي… وننتظر مولودا مطلع الصيف”.

المصدر: رويترز