الولايات المتحدة – كشفت دراسة جديدة أن الدم يتدفق بشكل مختلف من خلال قلوب الرجال والنساء، حيث حددت عمليات المسح اختلافات جذرية في حركته عبر البطين الأيسر (حجرة الضخ الرئيسية للقلب).

وقال العلماء إن قلوب الرجال يجب أن تعمل بمزيد من الجهد، وتبذل مزيدا من الطاقة من أجل تحريك الدم عبر العضو.

ويعتقد فريق البحث في جامعة Wisconsin، أن هذه النتيجة يمكن أن تلقي الضوء على عدم التماثل بين الجنسين، في رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تكلّف الأرواح.

ويعتقد الأطباء أن هذه الاختلافات يمكن تفسيرها ليس فقط من خلال الاختلافات في حجم وشكل قلوب الذكور والإناث، ولكن عبر الميكانيكا الهيكلية وكيف يتحرك الدم عبرها.

وعلى سبيل المثال، تبين أن الطاقة الحركية، أي القوة المنفقة أثناء تقلص وتعبئة العضلات، كانت أعلى بكثير في البطين الأيسر لدى الرجال.

ومن ناحية أخرى ، كان الدوران، وهو مقياس لمناطق التدفق الدوار الذي يتشكل خلال نقاط مختلفة من الدورة القلبية، أكبر عند النساء.

وهناك أيضا المزيد من الضغط، مؤشر وظيفة البطين الأيسر، وفقا لتقارير Radiology: Cardiothoracic Imaging.

واستخدمت الدراسة تقنية معقدة تسمى التصوير بالرنين المغناطيسي 4D. وعرضت صورا مذهلة لتدفق الدم في القلب وأوعية 20 رجلا و19 امرأة.

وعند المقارنة في وظائف القلب، تبين وجود اختلافات كبيرة بين الجنسين.

ويمكن استخدام النتائج للمساعدة في إنشاء معايير كمية تتكيف مع الجنس، لتوفير تقييم أفضل لأداء القلب.

وقال المعد الرئيس الدكتور، ديفيد روتكوفسكي، من جامعة ويسكونسن، ماديسون: “باستخدام بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي، وجدنا اختلافات في كيفية انقباض القلب عند الرجال والنساء. وكان هناك ضغط أكبر في جدار البطين الأيسر للنساء ودوران أكبر في حجم الدم”.

وتبرز أهمية النتائج في تحسين فهم سر استجابة قلوب الرجال والنساء بشكل مختلف للضغوط الفسيولوجية والمرض.

المصدر :ديلي ميل