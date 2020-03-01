سوريا ترفع أسعار البنزين

سوريا – أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا قرارا برفع أسعار مادة البنزين بكل تصنيفاته.

وحدد القرار رقم 765 الذي وقعه وزير التجارة اليوم سعر ليتر البنزين المدعوم (أوكتان 90) بـ250 ليرة ارتفاعا من 225 ليرة، بينما حدد سعر الليتر ذاته غير المدعوم بـ450 ليرة ارتفاعا من 425، وسعر (أوكتان 95) بـ575 ليرة.

وورد في القرار أن التسعيرة الجديدة تعد نافذة بدءا من “الدقيقة الأولى من صباح اليوم الأحد”.

يذكر أن مادة البنزين المدعوم توزع عن طريق البطاقة الذكية، ضمن حصص شهرية تعادل 100 ليتر للسيارة السياحية الخاصة، وكل استهلاك يزيد عن تلك الحصة يتم الحصول عليه بطريق البيع الحر، وبالسعر المضاعف من البنزين غير المدعوم.

أسامة يونس -دمشق