ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ابراهيم صهد القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن الوعي الأمريكي بما وصفه بـ”نوايا روسيا وأطماعها بالقضية الليبية” جاء متأخر ولا يتناسب مع دولة عظمى مثل أمريكا والسبب في ذلك إلى أن إدارة دونالد ترامب تتماهى بشكل ملحوظ وواضح مع شركات العلاقات العامة التي تعمل في واشنطن.

صهد قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه خلال الفترة الماضية كان لهم دور من خلال عدد من الليبيين المقيمين في أمريكا في كل مناحي صنع القرار الأمريكي خاصة في الكونجرس من أجل توضيح ما يحدث في ليبيا ووجود من وصفهم بـ”المرتزقة من دول أخرى” (القوات المسلحة الليبية).

وأشار إلى أن هذا الأمر بدأت تظهر نتائجه حيث عُقدت جلسة مهمة بلجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي حيث أثيرت في تلك الجلسة قضية من وصفهم بـ”المرتزقة” والتدخلات الخارجية وإمدادات السلاح وقضية الحدود المصرية الليبية كمصدر أساسي للأسلحة الثقيلة التي تتزود بها ماوصفها بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية)، لافتاً إلى مطالبة أكثر من عضو بضرورة محاسبة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالقانون الأمريكي الذي أصدره الكونجرس بمعاقبة “المرتزقة”.

ونوّه إلى أن أكثر من عضو في مجلس الشيوخ طالب بتطبيق هذا القانون على “حفتر” كما قام سيناتور أمريكي بإرسال رسالة إلى وزير الخارجية مطالباً بها بتطبيق تلك العقوبات المُوقعة على “حفتر” بصفته يتعاون معهم، معتبراً أن هذه الأمور تعمل على زيادة الوعي بما يجري في ليبيا من خلال عرض تلك الموضوعات والتدخلات الأخرى وإمداد من وصفهم بـ”الميليشيات” بالسلاح وفقاً لقوله.

وقال :”هناك إجراءات اتُخذت بالفعل لردع حفتر وقواته فعندما قلت أن الوعي الأمريكي جاء متأخر لا أعني أنه ليس هناك إجراءات فحسب ما نعرف هناك إجراءات وأولها أن هناك تماهي واضح بين أمريكا وتركيا نظراً للدور التركي في ليبيا وهذا أمر مهم وناتج عن وجود المرتزقة ورغبة أمريكا في مقاومة النفوذ الروسي داخل ليبيا، بالنسبة لموضوع العقوبات التي سيتم فرضها على حفتر مجلس الشيوخ أفاد بأن هذه العقوبات ليست اختيارية وإنما على الإدارة الأمريكية أن تنفدها علبه”.

وأكد على أن حكومة الوفاق غير الشرعية ضعيفة لاسيما أنها لا تطالب أمريكا بالضغط على تلك الدول لوقف دعمها لخليفة حفتر، مبدياً أسفه إزاء عدم رغبة حكومة السراج باتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الدول التي قال بأنها داعمه لـ”حفتر” سواء بقطع العلاقات أو رفع قضية دولية ضدها أو غيرها من الإجراءات الممكنة.

وحول إمكانية مطالبة أمريكا بوقف القتال في ليبيا علق قائلاً :”منذ بدء العمليات والهجوم على طرابلس تطالب الولايات المتحدة خليفة حفتر بوقف القتال لكن دون اتخاذ إجراء يتناسب مع هذه المطالبة، أعتقد أن الوقت الحالي يشهد تغيرًا في الموقف العسكري على الأرض ما يدعو الكثير من الأطراف إلى إقناع حفتر بأن يتوقف خصوصا أن قراره في يد دول أخرى كروسيا ومصر وفرنسا”.

صهد شدد على أن الحسم على الأرض هو المعول الأساسي للتسوية وهو ما سيقنع الأطراف الدولية بضرورة التدخل لوقف ما وصفها بـ”الحرب المجنونة “وردع “حفتر” عما وصفه بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) الذي بدأ عام 2014 في مدينة بنغازي.

وكشف عن وجود خلاف بشأن ليبيا داخل الإدارة الأمريكية بين وزارتي الخارجية والدفاع من جهة وبين البيت الأبيض ودونالد ترامب ومجلس الأمن القومي من جهة أخرى حيث أن الطرف الأول يرى أن حفتر معتدي ويستعين بالمليشيات للسيطرة على البلاد لكن السياسة الخارجية الأمريكية يتم إقرارها من قبل البيت الأبيض ومجلس الامن القومي حسب زعمه.

واختتم قائلاً :”كنت أحضر منذ أسبوعين ندوة عن ليبيا وقال مسؤول أمريكي سابق إن الولايات المتحدة تستطيع إجبار حفتر على التوقف عن القتال بإجراءات عملية و تستطيع أن تقول للدول الداعمة لحفتر اوقفوا الدعم ولكن للأسف الشديد ترامب لا يريد القيام بهذه الخطوة”.