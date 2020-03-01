الولايات المتحدة – تراجع مؤشر داو جونز الصناعي في ختام جلسة الخميس، إلى أدنى مستوياته في 6 شهور، مدفوعا بتزايد المخاوف العالمية من توسع متسارع لفيروس “كورونا المستجد”، وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

والجمعة، ارتفع عدد الوفيات حول العالم جراء الإصابة بالفيروس، إلى 2860 حالة، منها 2790 وفاة في الصين لوحدها، بينما بلغ إجمالي الإصابات العالمية 83.381 ألف حالة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على تراجع بنسبة 4.42 بالمئة أو 1190.95 نقطة إلى 25.766 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس/ آب 2019.

وسجل سهم مجموعة مايكروسوفت أكبر تراجع في تعاملات الخميس، إذ هبط بنسبة 7.05 بالمئة أو 11.99 نقطة وتداول عند مستويات 158.18 عند الإغلاق.

تبعه سهمDow Inc ‎ الذي تراجع بمقدار 6.61 بالمئة أو 2.80 نقطة عند سعر 39.55، ثم سهم شركة أبل الذي سجل ثالث أكبر تراجع في جلسة الخميس، بنسبة 6.54 بالمئة بسعر 273.52.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة بلغت 4.42 بالمئة، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 4.61 في ختام جلسة الخميس.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

الأناضول