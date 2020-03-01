ليبيا – كشف اللواء يونس فرحات المكلف بوزارة الدفاع في الحكومة الليبية ( المؤقتة سابقًا ) عن اتفاقهم في دمشق مع الجانب السوري على تنسيق التعاون الأمني والمخابراتي بين الجانبين على ان يتم تفعيل عمل لجان مشتركة ستشكل بالخصوص لمتابعة ماتم التفاهم حوله .

وقال اللواء فرحات في تصريح للمرصد مساء اليوم الأحد عقب اجتماع جمعه في دمشق مع وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب أن التفاهم الأمني بين الجانبين سينطلق على مستوى وزارة الدفاع والمخابرات .

وسيشمل التفاهم وفقًا لفرحات تبادل المعلومات والبيانات حول آلاف الإرهابيين السوريين في العاصمة طرابلس وكذلك حول المطلوبين الليبيين المنضمين في سوريا مع جبهة النصرة وتنظيم داعش.

وأضاف بأن مايهم ليبيا في هذا الصدد هو التعرف جيدًا على هوية الإرهابيين السوريين في طرابلس واتجاهاتهم الفكرية والعقائدية لتقييم مخاطر تواجد في البلاد على الأمد القصير والطويل كما يهتم الجانب السوري في المقابل بالمعلومات حول الإرهابيين الليبيين المتواجدين في سوريا مع جبهة النصرة وتنظيم داعش وغيرها .

وأكد اللواء فرحات أن اللواء مصطفى المقرعن رئيس جهاز المخابرات الليبية قد التقى بنظيره السوري واتفقا بالخصوص على ذات هذه الجوانب بما في ذلك حول الجهات والشخصيات الليبية والسورية والتركية المتورطة في نقل الأفراد بين سوريا وليبيا والعكس .

وثمّن اللواء فرحات حفاوة الاستقبال وحرص الجانب السوري وجديته في هذا الصدد واشادتهم بجهود القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر في مكافحة الإرهاب الذين قالوا انه العدو المشترك للشعوب .

كما أشاد فرحات في ختام تصريحه بما وجده الوفد الليبي من رفض سوري قاطع على كل المستويات لمشاركة أي مواطن يحمل الجنسية السورية في زعزعة الأمن بأي جزء من ليبيا والعكس ، كما ندد الجانب السوري بتورط تركيا مع مواطنيه في مثل هذه الممارسات ضد الاشقاءالليبيين مشيرًا إلى أنها تصرفات تتحمل مسؤوليتها أنقرة وأتباعها ولن تضر أبدًا بالعلاقات بين الشعبين .