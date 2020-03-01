فيينا – ضرب فيروس “كورونا” البورصات العربية في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، متأثرة بتسجيل أسرع هبوط في أسعار النفط الخام، الأسبوع الماضي، منذ 2008، إثر تراجع الطلب مع توسع رقعة انتشار فيروس “كورونا”.

وأغلقت أسعار النفط في ختام جلسة الجمعة عند 50.08 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت بتراجع 3.19 بالمئة مقارنة مع إغلاق الخميس، فيما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.91 بالمئة إلى 45.25 دولارا للبرميل.

وفي نهاية الجلسة، كانت البورصة الكويتية الأكثر تضررا بعد هبوط المؤشر الأول بنسبة 10.98 بالمئة إلى 5991 نقطة، ما دعا إدارة البورصة لوقف تداولاته على أن تعود صباح الإثنين.

ونزل المؤشر الرئيس بنحو 3.99 بالمئة إلى 4579 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام خاسرا 9.16 بالمئة إلى 5516 نقطة.

وتراجعت بورصة مصر مع هبوط مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 6.44 بالمئة إلى 13807 نقطة.

فيما تم تعليق التداول على مؤشر “إيجي إكس 100″، الذي يقيس أداء أنشط 100 شركة، بعد تجاوز خسائره 5 بالمئة، وأغلق المؤشر متراجعا بنسبة 5.44 بالمئة إلى 1240 نقطة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 3.71 بالمئة إلى 7345 نقطة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.88 بالمئة، و”أرامكو” بنسبة 2.1 بالمئة.

وفي الإمارات، تراجعت بورصة دبي بنسبة 4.49 بالمئة إلى 2474 نقطة، مع هبوط أسهم “بنك الإمارات دبي الوطني” بنحو 6.77 بالمئة، و”اعمار العقارية” 5.14 بالمئة.

ونزلت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 3.62 بالمئة إلى 4724 نقطة، مع هبوط أسهم “أبوظبي التجاري” 9.37 بالمئة، و”منازل العقارية” 8.87 بالمئة، و”دانة غاز” 8.46 بالمئة.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 1.2 بالمئة إلى 4081 نقطة، مع نزول أسهم “عمان للاستثمار والتمويل” بنسبة 6.67 بالمئة و”الجزيرة للمنتجات الحديدية” بنسبة 6.5 بالمئة، و”مسقط للغازات” بنسبة 5.67 بالمئة.

وتراجعات بورصة البحرين بنسبة 3.37 بالمئة إلى 1605 نقطة، مع هبوط أسهم “البنك الأهلي المتحد” بنسبة 8.92 بالمئة و”إي بي إم تيرمينالز البحرين” بنحو 5.92 بالمئة و”زين البحرين” بنسبة 5.36 بالمئة.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.56 بالمئة إلى 1826 نقطة، نتيجة خسائر أسهم مثل “بنك الاسكان للتجارة والتمويل” بنسبة 6.04 بالمئة، و”الجنوب للالكترونيات” بنسبة 5 بالمئة و”الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري” بنسبة 4.65 بالمئة.

يذكر أن السوق القطرية في إجازة رسمية، الأحد، بمناسبة عطلة يوم البنوك العاملة في الدولة، على أن يستأنف التداول غدا الإثنين.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع تراجع أسواق:

الكويت: بنسبة 10.98 بالمئة إلى 5991 نقطة.

مصر: بنسبة 6.44 بالمئة إلى 13807 نقطة.

دبي: بنسبة 4.49 بالمئة إلى 2474 نقطة.

السعودية: بنسبة 3.71 بالمئة إلى 7345 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 3.62 بالمئة إلى 4724 نقطة.

البحرين: بنسبة 3.37 بالمئة إلى 1605 نقطة.

مسقط: بنسبة 1.2 بالمئة إلى 4081 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.56 بالمئة إلى 1826 نقطة.

الأناضول