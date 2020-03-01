ألمانيا – تم إيقاف مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم مرتين خلال المواجهة التي جرت ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الألماني بسبب العنصرية والهتافات من جمهور “البافاري” ضد رئيس هوفنهايم ديتمار هوب.

وشهدت المباراة في دقائقها الـ12 الأخيرة أحداثا مؤسفة من مدرجات الفريق الأحمر عندما رفعت جماهير البايرن لافتات مسيئة بحق ممول هوفنهايم رجل الأعمال الثري ديتمار هوب البالغ 79 عاما ولوالدته.

وسر هجوم جماهير النادي البافاري على رئيس هوفنهايم يعود إلى عدم رغبتها في أن تكون هناك شركات استثمارية في الكرة الألمانية تتدخل في موازين الأمور، في ظل رغبة رجل الأعمال هوب بجعل هوفنهايم من بين فرق الصفوة في ألمانيا، وأن يشارك بشكل دوري في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وعليه فهو ينفق أموالا باهظة من أجل تعزيز الجهود للوصول إلى تلك المكانة.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب هذه اللافتات، الأولى لبضع دقائق في الدقيقة 67 حيث اضطر مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك إلى التوجه إلى جماهير ناديه بغضب مطالبا إياهم بسحب اللافتات والهدوء، مشيرا إلى أن النتيجة سداسية نظيفة ولا داعي لتعكير أجواء المباراة.

واستؤنف اللعب لكن سرعان مع توقف للمرة الثانية في الدقيقة 78 بعدما رفعت اللافتة مجددا وهذه المرة دخل لاعبو هوفنهايم إلى غرف الملابس فيما توجه فليك مجددا إلى الجماهير برفقة المدير الرياضي البوسني حسن صلاح حميديتش وجميع لاعبي النادي البافاري، قبل أن ينضم إليهم الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيغه وعضر مجلس الإدارة حارس مرماه السابق أوليفر كان في محاولات لم تجد نفعا.

واستؤنف اللعب بعد 15 دقيقة ووقف رومينيغه وهوب خارج الملعب فيما تبادل لاعبو الفريقين الكرة فيما بينهم بانتظار إنهاء الوقت المتبقي تضامنا مع هوب.

يذكر أن مباراة مونشنغلادباخ الأخيرة في الدوري الألماني شهدت رفع لافتات معادية أيضا لديتمار هوب، لكن الهتافات لم تكن بذات الحدة التي شهدتها مباراة البافاري وهوفنهايم.

المصدر: “وكالات”