برلين – منح مهرجان برلين السينمائي امس السبت جائزته الكبرى “الدب الذهبي” للمخرج الإيراني محمد رسولوف عن فيلمه “لا يوجد شر”، وهو عمل انتقادي حاد يتناول عقوبة الإعدام في الجمهورية الاسلامية.

ورسولوف البالغ 48 عاما ممنوع حاليا من السفر خارج إيران، الأمر الذي حرمه من حضور المهرجان وتسلم الجائزة.

وقال المنتج فرزاد باك الذي تسلم الجائزة نيابة عنه “كنت أتمنى أن يكون محمد هنا بنفسه، لكن للأسف ليس مسموحا له بمغادرة البلاد”.

وأضاف “أود أن أشكر الممثلين وأفراد طاقم الفيلم المدهشين الذين خاطروا بحياتهم ليكونوا في هذا الفيلم” الذي صور سرا.

وحكم على رسولوف العام الماضي بالسجن مدة عام بتهمة “التعرض لأمن الدولة”، ومنع من صناعة الأفلام مدى الحياة.

ولا يزال رسولوف بانتظار تنفيذ الحكم الصادر ضده، وكانت السلطات قد صادرت جواز سفره عام 2017 بعد عرض فيلمه “رجل نزيه” الذي يهاجم الفساد، خلال مهرجان كان.

وكتبت مجلة “فارايتي” السينمائية، أن الفيلم الذي فاز بجائزة الدب الذهبي، هو “أوضح بيان انتقادي حتى الآن” يصدر عن رسولوف.

وأضافت أن الفيلم “سلسلة حكايات رمزية أخلاقية حول عقوبة الإعدام في إيران ومنفذيها، وقد صنع في تحد صريح للقيود التي فرضتها الحكومة عليه”.

ويسرد الفيلم أربع حكايات شخصية مترابطة بشكل واهن لجلادين وعائلات محكومين بالإعدام.

المصدر: أ ف ب