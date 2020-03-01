الولايات المتحدة – أثار قرار حكم الجدل بعد إعلانه إنهاء أحد النزالات عقب 38 ثانية، الأحد، في دورة 169 UFC للفنون القتالية المختلطة في ولاية فرجينيا الأمريكية.

وهزم المقاتل الروسي للفنون القتالية المختلطة محمد أنكالاييف نظيره المولدوفي أيون كوتسيلابا بعد قرار من الحكم بإيقاف القتال في الجولة الأولى، وذلك عقب تلقي المقاتل المولدوفي سلسلة من الضربات على رأسه عبر قدم خصمه كادت أن تفقده الوعي.

وحاول المقاتل البالغ 26 عاما الرد بلكمات ضاعت في الهواء، وبدى وكأنه يحاول الحفاظ على نفسه واقفا بصعوبة، وهو يوجه لكماته دون أن يرى فعليا، الأمر الذي أعطى حكم النزال مؤشرا على أنه لن يكون قادرا على المتابعة.

وأثار قرار إيقاف النزال استياء كوتسيلابا وطالب الحكم بالعدول عن قراره، ومواصلة القتال كونه لم يسقط أرضا وأثبت أنه بكامل وعيه، لكن الحكم لم يتراجع.

ليتلقى المقاتل المولدوفي هزيمته الثانية من آخر ثلاث مواجهات له، وفي رصيده (15 فوزا مقابل 5 هزائم)، فيما سجل أنكلاييف فوزه الثالث عشر.

المصدر: “لينتا.رو”