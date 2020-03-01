بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، نمو صادرات البلاد النفطية بنسبة 2.57% في فبراير/شباط المنصرم على أساس شهري.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي صادرات العراق اليومية من النفط بلغت 3.391 ملايين برميل في فبراير صعودا من 3.306 ملايين برميل في يناير/كانون الثاني.

ورغم نمو صادرات البلاد النفطية، إلا أن الإيرادات الشهرية تراجعت إلى 5 مليارات دولار، نزولا من 6 مليارات دولار؛ بسبب هبوط أسعار الخام عالميا مدفوعة بتراجع الطلب نتيجة مخاوف فيروس “كورونا” المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في البيان، إن الإحصائية الأولية لشركة تسويق النفط العراقية “سومو” الحكومية تفيد بأن مجموع الصادرات الشهري بلغ في فبراير 98 مليونا و347 ألفا و884 برميلا.

وذكر أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 51.374 دولارا.

والعراق ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل 95 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول