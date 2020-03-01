الولايات المتحدة – تراجع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري يوم امس بعدما تأكد اكتشاف أول حالة إصابة مجهولة المصدر بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يؤجج المخاوف من جائحة.

وتراجعت أسعار النفط لخامس يوم لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وكان خام برنت منخفضا 60 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.83 دولار للبرميل. ونزل العقد في وقت سابق إلى 52.53 دولار، أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير كانون الثاني 2019.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 48.18 دولار للبرميل. وفي وقت سابق هبطت إلى 47.82 دولار، أقل سعر لها منذ الرابع من يناير كانون الثاني 2019.

وفي جلسات التداول الخمس إلى اليوم، هبط برنت 10.6 بالمئة، في حين فقد غرب تكساس 10.4 بالمئة، في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ أغسطس آب 2019.

وأمس الأربعاء، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين، مصدر التفشي، عدد الحالات الجديدة في الصين للمرة الأولى.

ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود. ويوم الأربعاء، توقعت فاكتس جلوبال إنرجي الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو “صفر عمليا”، بسبب اتساع نطاق التفشي.

وكالات