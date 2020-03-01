الولايات المتحدة – أفادت تقارير صحفية امس السبت بأن الأمريكي ديونتاي وايلدر فعل بندا تعاقديا يطلب بموجبه نزالا ثأريا مع البريطاني تايسون فيوري على لقب المجلس العالمي للملاكمة في فئة الوزن الثقيل.

وكان فيوري قد تفوق بالضربة القاضية الفنية على وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو 14 شهرا من أول لقاء بينهما انتهى بالتعادل واحتفظ وايلدر بلقبه.

وبحسبما نقلت شبكة “بي تي” البريطانية وموقع “ياهو سبورتس” الأمريكي عن مروجي النزال، فإن وايلد فعّل رسميا بندا في عقد المواجهة الأخيرة يتيح له طلب إقامة نزال جديد، ويتوقع أن يكون في يوليو.

وفي شريط مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، ألمح وايلدر إلى ذلك بتأكيده أنه سيعود “خلال بضعة أشهر”.

وأضاف: “سأعود، سأنبعث من الرماد متل طائر الفينيق وأستعيد اللقب (…) أراكم مجددا خلال بضعة أشهر، لأن الحرب لا تزال في بدايتها”.

وكان البريطاني فيوري البالغ 31 عاما فرض سطوته في نزال الإعادة، وحسمه بقرار الحكم في الجولة السابعة، لينهي بذلك احتكار منافسه الأمريكي البالغ 34 عاما للقب لخمسة أعوام.

المصدر: “أ ف ب”