ليبيا – بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين وزير خارجية جمهورية الكونغو جون كلود جاكوسو سبل حلحلة الأزمة الليبية.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة صرح بحسب المكتب الإعلامي لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة في ليبيا والجهود العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.

وعرض أبو الغيط لمجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة لتثبيت الهدنة القائمة في ليبيا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين حكومة الوفاق والجيش الوطني ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات التسوية الثلاث العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة.

ومن ناحيته ،قام جاكوسو بإطلاع أبو الغيط على الدور الذي يسعى الإتحاد الأفريقي إلى القيام به في سبيل حلحلة الأزمة الليبية بما في ذلك عبر لجنة الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا والتي يتولى رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو رئاستها وعقدت آخر اجتماع لها في برازافيل يوم 30 يناير الماضي.