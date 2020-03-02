بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، ​أورسولا فون، أن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع.

وقالت في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل “قوة مجابهة كورونا” لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفيروس.

وأضافت فون: “خطر فيروس كورونا على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38”.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا.

المصدر: وكالات