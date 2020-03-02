ليبيا – التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد بمدينة الكفرة مجموعة من أعيان وحكماء مكون التبو القاطن بالمدينة.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبيةكافة المشاكل التي تواجه مكون التبو بمدينة الكفرة والمختنقات التي تحتاجها مناطقهم في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة والزراعة.

وأصدر الثني تعليماته بالإسراع في حصر كافة المتطلبات وموافاة ديوان مجلس الوزراء بقائمة المختنقات والاحتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكلف رئيس الحكومة وزير الحكم المحلي بدراسة كافة الاحتياجات وتقديم الآراء المناسبة حيال حل معظم الإشكاليات المتعلقة بالتعليم الجامعي والحصر النهائي لاحتياجات المنطقة،مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حيال تنفيذ مشاريع حفر الأبار وشبكات المياه والصرف الصحي بمناطق (الشورى وربيانة وقدرفي) التي ينحدر معظم سكانها من قبائل التبو.

كما كلف شركة الخدمات العامة الكفرة بنقل القمامة ومخلفات البناء الموجودة بالفرع البلدي الشورى بشكل فوري.

هذا وحضر اللقاء كل من:” وزير الصحة سعد عقوب، وزير الحكم المحلي عادل الزايدي،وزير الزراعة حسن الزيداني وزير التعليم فوزي بومريز،رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري،رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي،رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر،إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراءالطاهر محمد الهمالي، مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج،مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس رضا فريطيس،مدير إدارة التفتيش بالهيئة العامة للكهرباء مفتاح المسماري”.