اليمن – أعلن الجيش اليمني عن تكبيده جماعة “أنصار الله” الحوثية خسائر كبيرة وقطعه خطوط إمدادها أثناء المعارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر “تويتر” امس الأحد، إن قواته تمكنت من قطع خطوط إمداد الحوثيين الواصلة إلى منطقة نجد العتق بجبهة نهم شرق صنعاء، وتدمير 3 أطقم قتالية و3 عربات كانت تحمل تعزيزات بشرية للحوثيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ممن كانوا على متنها.

وأمس أعلن الجيش اليمني تدمير طاقمين قتاليين وعربتين للحوثيين ومصرع من كانوا على متنهما في نهم، وسط تقدم قوات الجيش بالمنطقة.

من جهتها، أفادت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف بقيادة السعودية شن سلسلة غارات على مديرية نهم.

المصدر: المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية