ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة الإستشاري نعيمة الحامي أن سعي المبعوث الأممي غسان سلامة إلى تغيير المجلس الرئاسي من خلال حوارات جنيف هو من أجل تفكيك مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا.

الحامي وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد أضافت:”المذكرة التي عقدها الرئاسي مع تركيا قلبت الأوراق والموازين فالآن الكثير يسعون لوجود آلية لتفكيكها ويظنون أنه بتغيير الرئاسي يستطيعون تفكيك المذكرة”

وتابعت حديثها بأن مجلس الدولة متسمك بموقفه في تعليق المشاركة في حوار جينيف حتى تتم تقدمات في المسار العسكري ووقف ما وصفته بـ”الاعتداء”والقصف ورجوع النازحين من أهالي العاصمة.

كما أوضحت أن الجلسة السابقة للجنة 5+5 لا يوجد بها أي تقدم قد أحرز،مردفةً:”نحن في انتظار الجلسة الثالثة للجنة 5+5 وما سينتج عنها”،مشيرة إلى أن المجلس سيعقد جلسة اليوم الاثنين لمناقشة آخر المستجدات حول تعليق المشاركة وآلية اختيار سلامة 13 عضوا المستقلين.

وتساءلت الحامي حول ماهية آلية اختيار سلامة للأعضاء 13 المستقلين وما مدى فعاليتهم على الأرض؟ ولمن ينتمون؟ ومن يضمن تطبيق والاعتراف بنتائج اللقاء؟ مبدية أسفها من تعنت سلامة على الاستمرار في المفاوضات وتحديده الموعد القادم للجلسة في مارس الجاري.