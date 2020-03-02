العراق – بدأ الرئيس العراقي برهم صالح في نطاق مسؤولياته الدستورية مشاورات لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن ذلك.

ودعا صالح القوى النيابية، إلى “العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق”.

وأكد الرئيس العراقي، على أن “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي، لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة”.

وشدد صالح، على أن “التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الإسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح”.

وقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي رسالة اعتذار إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، بين فيها أسباب تنحيه عن تشكيل الحكومة العراقية.

المصدر: RT