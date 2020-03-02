اليمن.. نزوح عشرات الآلاف إلى مأرب إثر تصعيد الجوف

اليمن.. نزوح عشرات الآلاف إلى مأرب إثر تصعيد الجوف

اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، أن التصعيد العسكري للحوثيين في محافظة الجوف (شمال شرق)، أجبر عشرات الآلاف على النزوح إلى محافظة مأرب، بحسب بيان الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية).

وأضاف البيان أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون “وضعا مأساويا بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة الجوف على النزوح إلى مارب المتاخمة”.

وتابع “رصدت الوحدة، الأحد، نحو 25 الف أسرة نازحة قادمة من محافظة الجوف خلال 24 ساعة”.

ونوهت الوحدة التنفيذية أن “النزوح الأخير أكبرمن قدراتنا وقدرات السلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر من قدرات المنظمات العاملة في مأرب”.

وأطلقت الوحدة نداء استغاثة للمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الإنساني، من أجل التحرك العاجل لإغاثتهم.

والأحد، سيطرت جماعة الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي البلاد المحاذية للسعودية بعد معارك مع القوات الحكومية.

ووقعت مدينة الحزم بيد الحوثيين عام 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية في ديسمبر 2015 من استعادتها.

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالسيطرة على معظم المحافظة ومديرياتها تصبح ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تسيطر عليها قوات الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة.