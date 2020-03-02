اليمن.. نزوح عشرات الآلاف إلى مأرب إثر تصعيد الجوف

اليمن.. نزوح عشرات الآلاف إلى مأرب إثر تصعيد الجوف

سوريا – أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، بأن دفاعات الجيش السوري أسقطت امس الأحد 3 طائرات تركية مسيرة فوق محافظة إدلب.

وأعلن الجيش السوري، امس عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

وأضاف “سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية”.

وتابع “إن الأعمال العدوانية التركية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش العربي السوري، وهي تثبت تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي”.

المصدر: وكالات