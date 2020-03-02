سويسرا – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إلتزامه بكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” رغم الوضع الصحي العالمي المقلق مع تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال فيل تاونسند المتحدث باسم يويفا الإثنين عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في أمستردام: “نحن على تواصل مع السلطات المحلية وسنتعامل مع أي شيء يبلغونا به وعلى تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية”.

ولم تأخذ اللجنة التنفيذية باليويفا في اعتبارها أي معايير ملموسة لكي يتم تطبيقها في يورو 2020 أو وضع احتمالية إلغاء البطولة.

وركز الاجتماع اليوم على الملحق الفاصل المؤهل ليورو 2020 والذي يقام يومي 26 و31 مارس الجاري، حيث يتنافس 16 منتخبا على 4 بطاقات مؤهلة للبطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام نهائيات يورو 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو، في 12 دولة، وستفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما.

وشهدت إيطاليا تأجيل العديد من مباريات كرة القدم بعضها في دوري الدرجة الأولى، بسبب تسجيل حالات إصابة بالفيروس في عدة مدن بالمنطقة الشمالية.

وتستضيف أمستردام غدا الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية لليويفا وقرعة دوري أمم أوروبا.

المصدر: “وكالات”