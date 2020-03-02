ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن البرلمان سيناقش في جلسته اليوم الاثنين التطورات الأخيرة وكيفية الرد على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة حول المسار السياسي في جنيف.

إمغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الاثنين أكد أن بيان لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب كان واضحاً بحد ذاته وهو تعليق المشاركة إلى أن يرد المبعوث الأممي غسان سلامة على كل الاستفسارات والأسئلة المقدمة من مجلس النواب ويستجيب للشروط الخمسة الموجهة للبعثة مع الحفاظ على الثوابت الوطنية الثلاثة عشر التي يرفض البرلمان التنازل عن أي منها.