العراق – أعلنت وزارة الدفاع العراقية والحشد الشعبي، الإثنين، إطلاق أوسع عمليتين عسكريتين في ثلاث محافظات، لملاحقة مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعّد هاتين العمليتين هما الأوسع منذ الإعلان الرسمي عن هزيمة مسلحي التنظيم في العراق عام 2017.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تبع الجيش) في بيان لها، أطلعت عليه “الأناضول”، إنه “تم إطلاق عملية (السيف البتار) العسكرية الاثنين، لملاحقة عناصر داعش وطردهم خارج الحدود، وتطهير جزيرتيّ نينوى وصلاح الدين من تواجد المسلحين”.

وأضافت أن “العملية نفذتها قوات مشتركة من قيادة عمليات نينوى متمثلة بألوية من الجيش وأخرى من الحشد الشعبي، وكذلك قيادة عمليات صلاح الدين، والفوج التكتيكي، وأفواج الطوارئ، وقوة سوات، والحشدين الشعبي والعشائري، وطيران الجيش، والقوة الجوية والهندسة العسكرية وهندسة الميدان”.

وأشارت إلى أن “هذه العمليات هي الأكبر والأوسع من حيث المساحة التي سيتم تطهيرها والقوات المشاركة بها”.

من جهتها، قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي باشرت صباح اليوم، بعملية (علي الهادي) في الجزيرة الكبرى الممتدة بين الموصل وصلاح الدين و الأنبار”.

وأضاف البيان أن “الألوية 15 ، 25 ، 44 ، وفوج القوات الخاصة للحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة بالإضافة إلى قطعات من الجيش العراقي وطيران الجيش شاركوا بالعملية”.

يشار إلى أنه يربط بين كل من محافظات نينوى (شمال) وصلاح الدين (وسط) والأنبار(غرب)، صحراء واسعة، تتواجد فيها خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، أكبرها مساحة في محافظة الأنبار.

وشّن عناصر تنظيم “داعش” مساء الجمعة، هجومين استهدفا مواقع للجيش العراقي والحشد العشائري السُني في محافظة كركوك شمالي البلاد، وخلف قتيلين وجريح.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول