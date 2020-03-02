ليبيا – ألقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الرفاق فتحي باشاغا كلمة في إجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في العاصمة التونسية.

باشاغا أشار وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى ضرورة أن تتدارس الأمة العربية أمنها وسبل نجاحها ومستقبل بقائها وإستقرارها بالرغم ما يجتاح حاضرها من أخطار متنامية وتهديدات متعددة.

وتابع قائلاً :”إن ما تمر به أمتنا من أخطار وأزمات سياسية وأمنية، وحروب داخلية قد أضعفت كاهل حماة الوطن وساهمت بشكل مباشر في تغول قوى الشر والجريمة وفرضت علينا الكثير من الأعباء والصعوبات”.

كما ذكر أن ليبيا تمر بأشد أزماتها وأخطر مراحل تاريخها المعاصر بسبب ما تعانيه من أحداث ونتيجة للحرب التي أوقد سعيرها ما وصفها بـ”قوى إنقلابية” (القوات المسلحة المنبثقة عن مجلس النواب) هدفها السلطة وغايتها وأد الديمقراطية الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق والعودة لما وصفه بـ”حكم الفرد” حسب زعمه.

ونقل باشاغا آسفه ولومه الشديد لبعض الدول التي إلتزمت حياداً سلبياً في موقفها تجاه ليبيا ولم تراع روابط الدم والقربي والمصير المشترك في مثل هذه الظروف.

كما توجه بأشد عبارات الرفض والتنديد والإستنكار لسياسات الدول الداعمة لمن وصفهم بـ”الخارجين عن القانون المنقلبين على الشرعية دعاة الحروب والدمار” (القوات المسلحة الليبية).