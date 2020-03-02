ليبيا – إستقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين وفدا من الحكومة الليبية برئاسة عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء و عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهروية السورية لآخر التطورات في ليبيا وسوريا والمعركة التي يخوضها البلدان ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية بكافة أشكالها.

وأكد الأسد ووفد الحكومة الليبية على أن ما يحدث في سورية وليبيا واحد وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط خاصة وأنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها عبر أدواتها وعلى رأسها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب لتحقيق مصالح سياسية هي العامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة ككل.

الجانبان بحثا تفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة والذي تشكل إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته وإعادة تنشيط العلاقات والروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين بما يعود بالنفع المتبادل عليهما ويعزز مقومات صمودهما في مواجهة كل ما يتعرضان له.