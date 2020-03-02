الولايات المتحدة – أعلن بيت بوتيدجيدج انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وذلك بعد نتيجته المخيبة في الجولة الرابعة من سباق المرشحين للفوز بالترشح عن حزبهم للرئاسة.

وقال بوتيدجيدج في تصريح نقلته قناة “سي بي إس نيوز” مساء الأحد، إنه اتخذ القرار الصعب بإنهاء حملته الانتخابية، لكنه تعهد ببذل كل ما بوسعه ليكون الرئيس القادم للبلاد من الديمقراطيين.

وأثار انسحاب بوتيدجيدج (38 عاما)، رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، مفاجأة كبرى قبل يومين من “الثلاثاء الكبير” عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد، وانحصرت المنافسة على ترشيح الحزب منذ الآن بين السيناتورات بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، وإيمي كلوبتشار، إضافة إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن والملياردير مايكل بلومبرغ.

ولا يزال ساندرز يتصدر سباق المرشحين الديمقراطيين، رغم اكتساح بايدن الجولة الرابعة من الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية أمس بـ48,4% من الأصوات مقابل 19,9% لساندرز.

وذكرت تقارير إعلامية، أن ممثلين عن حملتي بوتيجيج وبايدن بدؤوا يبحثون عن السبل المناسبة لدعم بايدن، الذي بات يحتل المرتبة الثانية في السباق بعد ساندرز.

وعلق الرئيس دونالد ترامب على انسحاب بوتيدجيدج عبر “تويتر” معتبرا أن المستفيد الأول منه هو جو بايدن، وكتب: “بيت بوتيدجيدج خارج المعركة. كل أصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب لـ جو النعسان”، مضيفا أنها خطوة البداية للديمقراطيين لإزاحة ساندرز لصالح بايدن.

المصدر: وكالات