بوتين: نخلق الظروف التي لا يمكن لأحد في ظلها حتى التفكير بشن حرب علينا

بوتين: نخلق الظروف التي لا يمكن لأحد في ظلها حتى التفكير بشن حرب علينا

روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تنوي خوض حرب ضد أحد، لكنها في الوقت نفسه تخلق الظروف التي تثني الدول الأخرى حتى عن التفكير بشن حرب عليها.

وقال الرئيس الروسي في حلقة جديدة من برنامج “20 سؤالا لفلاديمير بوتين” لوكالة “تاس” نشرت اليوم الاثنين: “لا ننوي خوض حرب ضد أحد، لكننا نعمل على تهيئة ظروف في مجال الدفاع كفيلة بألا يخطر ببال أحد حتى التفكير في شن حرب علينا.

وذكّر بوتين بأن روسيا تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث حجم الميزانية الدفاعية، بعد الولايات المتحدة والصين والسعودية وبريطانيا وفرنسا واليابان. وأضاف: “فضلا عن ذلك، إنفاقنا العسكري ينخفض من سنة إلى أخرى، بينما إنفاق الدول الأخرى يتزايد”.

وقال بوتين: “أخبرني دونالد (ترامب، الرئيس الأمريكي) أن لديهم ميزانية [عسكرية] جنونية للعام المقبل، تبلغ 738 مليار دولار، على ما أذكر”، مشيرا إلى أن ترامب “قال ذلك بأسف”. وأضاف بوتين: “قال لي إن النفقات كبيرة للغاية، وإنه مجبر على (قبول) ذلك. لكنه عموما مؤيد لنزع السلاح، حسبما قال”.

وأكد بوتين استعداده للمناقشة مع ترامب بل وأي شخص آخر بشأن مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية “ستارت الجديدة”، مشيرا إلى أن عدم تمديد هذه المعاهدة، التي تنتهي العام المقبل، سيكون خطأ، وموسكو مستعدة لتمديده.

المصدر: “تاس”