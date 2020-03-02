ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة بوراس عن رفضها لما تقوم به الحكومة الليبية والتي وصفتها بـ”الموازية” من تدخل في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية للدولة الليبية وتحديد مسارها الإقليمي مما يقوض مرونة علاقاتها مع جميع الدول، حسب قولها.

بوراس عدت في تصريح لها نقلته شبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الاثنين توقيع الحكومة الليبية مذكرة تفاهم مع ما وصفته بـ”نظام الأسد” ( الجمهورية العربية السورية ) “جريمةً” تمس الأمن القومي ومصلحة ليبيا العليا وتورطها في حروب خارج حدودها وتدخلًا في سياسات وشؤون غيرها من الدول الأخرى التي لا تربط البلاد بها أي حدود وتعاني هي الأخرى حروبا وأزمات على حد زعمها.

وأكدت بوراس عدم قبولها لإعادة ما وصفته بـ”سياسة النظام السابق” في دعم الحروب وتمويلها خارج حدود الوطن والتي دفعت ليبيا ثمنها غاليا خاصة أن البلاد تمر بأزمة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والأخلاقية نتيجة دعوات التدخل المتكررة لدول أخرى في شؤونها الداخلية وتقديمها كبش فداء للوصول للسلطة على حد زعمها .

يشار إلى أن النائبة المقاطعة بوراس قد نشرت على صفحتها في وقت سابق هذا النص : ” الأنقسام أصبح واجب وطني الحب من طرف واحد لا يجلب الا الألم قلوبنا الطيبة تمردت على أطماعكم ولم يعد وجودكم يروق لنا أرحلوا غير مأسوف عليكم ومرحبا بكل من يروق له العيش معنا بسلام فنحن في إقليم طرابلس نجيد فنون الحرب وفنون السلام “ في دعوة صريحة بتقسيم البلاد وتهديد وحدتها الوطنية على خلفية ما يجري في محيط العاصمة طرابلس .

وتنص المادة 203 من قانون العقوبات الليبي على المعاقبة بالإعدام على كل من يرتكب فعلاً غايته الحرب الأهلية أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهوية الليبية ( الجماهيرية – دولة ليبيا لاحقاً ) .