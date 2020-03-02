غزة – أعلنت حركة “حماس”، أن وفدا من قيادتها يصل العاصمة الروسية موسكو، امس لبحث عدة ملفات فلسطينية.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس، في تصريح للأناضول، إن “وفدا يضم رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري يصل موسكو الأحد، لبحث عدة قضايا فلسطينية ذات أهمية”.

وأضاف قاسم: “الوفد سيبحث المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية بعد صفقة القرن الأمريكية وما تتضمنه من إنكار لحقوق شعبنا، ومخالفتها لكل القرارات والقوانين الدولية”.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

ولفت المتحدث باسم “حماس” إلى أن الوفد سيناقش “العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة”.

وذكر قاسم أن الوفد سيبحث أيضا “العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يخدم مصالح شعبنا وتحشيد المواقف الدولية لقضيتنا”.

وفي 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2019، أعلنت الخارجية الأمريكية عن رصد “مكافأة” قدرها 5 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن “العاروري”.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية “العاروري”، ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، تلقي أمينها العام زياد النخالة دعوة لزيارة روسيا.

وتقيم روسيا علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية بينها حركة “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”.

الأناضول