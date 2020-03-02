ليبيا – قال مستشار كلية القادة والأركان المصرية اللواء محمد الشهاوي إن تركيا تبتز الدول الأوربية لأنها حققت خسائر كبيرة في سوريا وليبيا وذلك بعد أن تم قتل 33 جنديا تركيا في منطقة أدلب.

الشهاوي وفي مداخلة هاتفية مع “برنامج اليوم” المذاع على قناة “dmc” وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الأحد أوضح أن سبب تواجد تركيا في ليبيا أنها تريد أن يكون لها حصة من برنامج الإعمار الذي سيحدث بها كما أن تركيا تستورد 95% من البترول والغاز .

وأضاف الشهاوي أن تركيا تريد أن يقوم حلف الشمال الأطلنطي والدول الغربية بمساعدتها في استعادة ما فقدته من خسائر في هذا الإطار، مضيفا أن تركيا تستعمل ورقة اللاجئين في الضغط على هذه الدول وهذا أسلوب رخيص جدا في استفزاز الدول الغربية.

ولفت مستشار كلية القادة والأركان المصرية إلى أن تركيا لها أهداف تريد أن تحققها من وجودها في سوريا أو ليبيا.