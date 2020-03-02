فيينا – صعدت أسعار النفط الخام بأكثر من 4 بالمئة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، كإجراء تصحيحي عقب انخفاض حاد في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

أغلقت أسعار خام برنت الأسبوع الماضي عند 50.08 دولارا للبرميل، مع توسع دائرة تفشي فيروس “كورونا المستجد”، قبل أن يتحول للصعود اليوم، مدفوعا كذلك بقرب اجتماع لتحالف “أوبك+”.

ويلتقي التحالف المؤلف من كبار منتجي الخام في المنظمة إلى جانب منتجين مستقلين تقودهم روسيا، لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج ينتهي، في 30 مارس / آذار الجاري، وأية إجراءات أخرى لكبح جماح هبوط الأسعار بسبب “كورونا”.

وبحلول الساعة (08:24 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو /أيار بنسبة 4.03 بالمئة أو 2.03 دولارا إلى 51.66 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 3.69 بالمئة أو 1.68 بالمئة إلى 46.38 دولارا للبرميل.

وكالات