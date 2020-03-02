ليبيا – قال المتحدث باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو على إن الرحلات لم تتوقف بين دمشق وبنغازي وتحديدا على خطوط “أجنحة الشام” المفروض عليها عقوبات أمريكية فالتواصل ليس جديدا والصلة وثيقة بين ما يحصل في سوريا وليبيا.

قنونو أشار في تصريح لموقع “عربي21″ القطري إلى أن ما وصفها بـ”دول محور الشر العربي الداعمة لحفتر” هي نفسها التي تدعم الآن نظام الأسد ضد المعارضة السورية، مضيفاً بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) و “بشار” (الرئيس السوري بشار الأسد) الآن في خندق واحد ومن المتوقع أن ينسقوا المواقف والعمليات المشتركة بينهما.

واختتم قائلاً :”قواتنا تمتلك معلومات تؤكد أن رحلات أجنحة الشام التي وصلت إلى بنغازي جلبت معها مرتزقة وضباطا من سوريا لدعم حفتر وأنه قد لا يسمح التصعيد الحالي في سوريا باستقدام المزيد منها لذا الزيارة الأخيرة للتنسيق والبحث عن مخرج لكن لا أظن أن بشار لديه شيء ليقدمه لحفتر إلا أن يسعى هو الآخر لدى الكرملين لانتشاله وحفتر معه من دوامة السقوط” حسب زعمه.