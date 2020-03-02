ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة يسعى جاهدا لإنهاء ما وصفها بـ” السلطة الشرعية ” (حكومة الوفاق) في ليبيا واستبدالها بحكومة أخرى يمكنها التملص من مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا.

كرموس وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد إتهم سلامة بأنه يعمل لصالح فرنسا التي تربطه علاقات معهما لن تتحقق إلا من خلال إنهاء مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مست مصالح عدد لا بأس به من الدول الاوربية التي كانت تتخذ موقف المتفرج.

وأضاف كرموس أن سلامة قادر على جمع بعض النشطاء السياسيين ليمرر من خلالهم ما يريد ويتجاهل في ذات الوقت الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة نتيجة لخبرته ومعرفته الجيدة بطموحات الساسة ورغبتهم في الحصول على المناصب بأي ثمن.