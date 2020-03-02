الولايات المتحدة – طمأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه بعد تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأقر ترامب أمس أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عقب الإعلان عن وفاة مصاب بكورونا في ولاية واشنطن، بأن الوضع خطير جدا، مشيرا إلى أن 22 شخصا أصيبوا بالفيروس داخل الولايات المتحدة، بمن فيهم الضحية، ولا يزال أربعة منهم في حالة خطرة، ومن المرجح وقوع إصابات جديدة.

ودعا ترامب الأمريكيين إلى عدم تغيير جداول أعمالهم الروتينية، مشددا على أن الدولة على أعلى مستوى من الاستعداد للتعامل مع تفشي الفيروس و”ليس هناك أي داع للذعر”.

وتابع: “تتحدثون الآن عن 22 مصابا في عموم أراضي البلاد الهائلة، وأعتقد أننا سنكون في حالة جيدة جدا”.

وأعرب عن ثقته بقدرة الأمريكيين على التعافي في حال إصابتهم بالفيروس، مؤكدا أنه ينوي لقاء ممثلين عن شركات إنتاج الأدوية في البيت الأبيض غدا الاثنين لبحث جهود تطوير لقاح ضد الفيروس.

وأكد الرئيس أنه يدرس امكانية فرض قيود إضافية لمنع تفشي كورونا في الولايات المتحدة، بما في ذلك إغلاق الحدود مع جميع الدول الأخرى وبالدرجة الأولى المكسيك.

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المصدر: أسوشيتد برس