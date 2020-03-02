فرنسا – خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي، الأضواء خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بضيفه ديغون، السبت الماضي، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مبابي هدفين ليساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة، كما ظهر ابن الـ21 عاما في إحدى اللقطات، وهو يتفنن في مراوغة أحد لاعبي ديغون بحركة “فليب فلاب”، قبل أن يتجاوز المدافع الثاني، لكن الثالث تمكن من قطع الكرة وأبعدها إلى خارج الملعب.

ومراوغة الـ”فليب فلاب” هي حركة اشتهر بها النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، والتي يقوم فيها اللاعب بتوجيه جسده في أحد الاتجاهات وتكون الكرة في قدمه تلك الناحية، وفي اللحظة التي يتحرك فيها جسد المدافع إلى ذلك الاتجاه متجاوبا، يحرك المهاجم الكرة في الاتجاه المعاكس مستخدما القدم ذاتها.

يذكر أن مبابي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 18 هدفا، ويتقدم بفارق هدف واحد أمام مهاجم نادي موناكو، الدولي الفرنسي وسام بن يدر.

المصدر: “تويتر”