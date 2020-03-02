إيران – وصف مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، تفشي فيروس كورونا بأنه “حرب بيولوجية”، تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد منافسيها وخصومها روسيا والصين.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: “ربما يظهر بعد مرور سنوات أن #Corona_Virus كان حرب البيت الأبيض البيولوجية ضد منافسي أمريكا (# الصين و # روسيا) والذي انتشر ليشمل الشعب الأمريكي بالإضافة إلى أجزاء من العالم” .

ومنذ الكشف عن فيروس كورونا في الصين، بلغ عدد الإصابات في العالم 80 ألف حالة في نحو 50 دولة، وتوفي بهذا الفيروس الجديد نحو 2800 شخص في الصين.

واحتلت إيران المرتبة الثانية بوفاة 54 شخصا وإصابة نحو 978، حسبما ذكرت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تليها إيطاليا.

المصدر: تويتر