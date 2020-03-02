مصر تعلن عن طرح نوع جديد من السجائر

مصر تعلن عن طرح نوع جديد من السجائر

مصر – أعلنت شركة “الشرقية للدخان” في مصر، أنها ستطرح منتجا جديدا بالسوق المحلية، عبارة عن علبة سجائر يبلغ ثمنها 10 جنيهات (أقل من دولار).

وأضافت الشركة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المنتج هو كليوباترا بوكس، عبوة بها 10 سجائر بقيمة 10 جنيهات.

وقالت إن ذلك يأتي وفقا لسياسة الشركة في التنوع بمنتجاتها وطرح أصناف جديدة بالسوق المصرية، لتلبي، وتتماشى مع متطلبات شرائح السوق المختلفة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي قرارا لوزير المالية، بشأن أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها.

وتعتبر الأسعار الواردة في هذا القرار للشركات، ويتم الاتفاق على قائمة أسعار نهائية يجري على أساسها احتساب الضريبة.

المصدر: مصراوي