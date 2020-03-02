روسيا – أجرى وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي تشاويش أوغلو مكالمة هاتفية لبحث التحضير لقمة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف شدد خلال المكالمة التي جرت اليوم الأحد، على ضرورة المعالجة الفورية لمشكلة توقيف صحفيي وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” في أنقرة، وضمان سلامتهم.

وأكد الوزيران ضرورة “اتخاذ التدابير اللازمة لخلق أجواء تسهم في تعزيز الحوار حول تنفيذ الاتفاقات الداعمة للتسوية السورية، وغيرها من قضايا العلاقات الروسية التركية”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يأمل بعقد اللقاء في الموعد المذكور، وأكد أنه لا يتوقع أن تكون المباحثات “سهلة”.

وشدد على أن الشيء الأهم، “تأكيد الرئيسين حرصهما على نزع التوتر في إدلب والتزامهما بتنفيذ اتفاقات سوتشي”.

وأضاف: “خلال الاجتماع يجب قبل كل الشيء تنسيق المواقف تجاه كيفية تنفيذ اتفاقات سوتشي على الأرض، والالتزامات التي يجب الوفاء بها من كل طرف”.

وسبق أن أعلن الكرملين احتمال عقد لقاء قمة بين الرئيسين بوتين وأردوغان في موسكو يومي 5 أو 6 مارس، على خلفية تدهور الوضع الأمني في محافظة إدلب السورية.

المصدر: RT