لبنان – كشفت الفنانة نادية الجندي سبب فشل زيجاتها، ومدى تأثير الفن ونجاحها السينمائي على حياتها العاطفية ونجاحها الأسري.

أوضحت الجندي خلال حوارها مع الإعلامية جيسيكا عازار ببرنامج “الأحد منحكي” على شاشة mtv اللبنانية، أن المرأة الناجحة تدفع ثمن نجاحها من حياتها الزوجية، لأن الرجل الشرقي أناني بطبعه، قائلة: “أول ما يلاقي الست نجحت جدا يغير وميحبهاش تتفوق عليه، نادرا ما تلاقي راجل يتقبل ده.. وفعلا النجاح بيخوّف الرجالة”.

تابعت أن الرجل في حياتها لم يكن عائقا طوال الوقت، بل كان شريكا في بعض الأحيان، لكن النجاح كان يترك أثره دائما في كل علاقة، مضيفة: “أنا دفعت تمن نجاحي من حياتي الزوجية لأن دايما في نوع من الأنانية.. الراجل بيبقا عايز الست دايما تكون أقل منه، حتى لو كان ناجح في مجاله، لكن نجاح الست بيعمل له نوع من عدم الثقة في النفس”.

أضافت نادية: “في حياتي كلها ماحسستش راجل إني متعالية عليه أو إني نادية الجندي الفنانة.. بالعكس أنا زوجة مطيعة جدا وبيتوتية جدا ويمكن أقل من أي زوجة طبيعية في الحياة.. يمكن بعمل حاجات متعملهاش أي زوجة.. وبشوف كل طلبات الراجل.. ومع ذلك برضو النجاح بيفضل عامل حاجز بينا”.

على صعيد آخر، تنشغل نادية الجندي حاليا بتصوير مسلسل “نساء من ذهب” المأخوذ من فورمات أمريكى، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج وائل إحسان وتدور أحداثه في إطار كوميدي كوم. من بطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف الشرف خلال الحلقات.

المصدر : وسائل اعلام لبنانية