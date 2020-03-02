هواوي تكشف عن هاتف متطور بـ 160$!

الصين – يستعد عملاق صناعة التقنية الصيني هواوي لطرح هاتف Y7p بقدرات تصوير ممتازة وتقنيات منافسة، وبسعر 160 دولارا فقط.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي يحملها هذا الهاتف:

-كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، فيها عدسة بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة كبيرة ، وعدسة بدقة 2 ميغابيكسل لتحديد عمق الصورة.

– كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

– بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

– معالج Kirin 710 ثماني النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز.

– ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

– ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

– ماسح لبصمات الأصابع.

– شاشة بمقياس 6.39 بوصة ودقة عرض (1560/750)، وأبعاد “19.5:9”.

– هيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 176 غ.

– نظام تشغيل “أندرويد-9”.

– منفذ 3.5 ملم للسماعات.

– منفذ micro USB.

– أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: megaobzor