هواوي تكشف عن هاتف متطور بـ 160$!

الصين – يستعد عملاق صناعة التقنية الصيني هواوي لطرح هاتف Y7p بقدرات تصوير ممتازة وتقنيات منافسة، وبسعر 160 دولارا فقط.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي يحملها هذا الهاتف:
-كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، فيها عدسة بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة كبيرة ، وعدسة بدقة 2 ميغابيكسل لتحديد عمق الصورة.
– كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.
– بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
– معالج Kirin 710 ثماني النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز.
– ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
– ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.
– ماسح لبصمات الأصابع.
– شاشة بمقياس 6.39 بوصة ودقة عرض (1560/750)، وأبعاد “19.5:9”.
– هيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 176 غ.
– نظام تشغيل “أندرويد-9”.
– منفذ 3.5 ملم للسماعات.
– منفذ micro USB.
– أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
المصدر: megaobzor