الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار عقود الذهب بأكثر من 1%، وسط توقعات بأن يقرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة قريبا.

كما ارتفع سعر أوقية الذهب في السوق الفورية فوق 1600 دولار، مقارنة بإغلاق الجمعة الماضي، إذ انخفضت العقود بأكثر من 4%.

ويُتوقع أن يقرر الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر هذا الشهر من مستواه الحالي الذي يتراوح بين 1.5 إلى نحو 1.8%.

كما ارتفعت أسعار النفط حوالي 4%، وسط توقعات بأن تقرر أوبك خفض إنتاجها قريبا. وبلغ خام برنت نحو 52 دولارا للبرميل، كما اقترب الخام الأميركي من 46.70 دولارا.

وكانت الأسعار قد انخفضت بنهاية تداولات الأسبوع لأدنى مستوى منذ أكثر من عام، نتيجة مخاوف من ضعف الطلب العالمي مع انتشار فيروس كورونا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.