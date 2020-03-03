انجلترا – أوقف المهاجم السابق لليفربول الإنجليزي دانيل ستوريدج لأربعة أشهر عن أي نشاط كروي، بدلا من أسبوعين فقط مع تغريمه بمبلغ 75 ألف جنيه إسترليني، وذلك لخرقه قوانين المراهنات.

وجاءت هذه العقوبة بعدما نجح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في استئنافه قرارا سابقا بإيقاف المهاجم البالغ 30 عاما من قبل لجنة تحكيم مستقلة.

ورأى الاتحاد الإنجليزي أن هذه العقوبة لم تكن قاسية بما فيه الكفاية بحق اللاعب المتهم بتزويد شقيقه بمعلومات للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في يناير 2018.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه الاثنين في اليوم الذي قرر فيه “طرابزون سبور” التركي فسخ عقده مع ستوريدج بالتراضي بعد أن وقع له في أغسطس الماضي، أنه “تم إيقاف دانيل ستوريدج عن كل ما له علاقة بكرة القدم والأنشطة الكروية من اليوم حتى 17 يونيو 2020”.

وتابع: “في ما يتعلق بالعقوبة، توافق مجلس الاستئناف مع اتحاد كرة القدم على أن العقوبة التي فرضت سابقا على ستوريدج كانت مخففة بشكل غير مبرر، وبالتالي رفعت عقوبة إيقافه عن اللعب من أسبوعين إلى أربعة أشهر”.

وأفاد الاتحاد بأن “مجلس الاستئناف ضاعف أيضا الغرامة لتصل إلى 150 ألف جنيه استرليني”.

وبدأ ستاريدج الذي دافع عن ألوان المنتخب الإنجليزي 26 مرة لكن آخرها يعود إلى عام 2017، مسيرته الكروية مع مانشستر سيتي قبل الانتقال إلى تشلسي عام 2009، وكانت أمضى أفضل أيامه الكروية مع ليفربول بعد انضمامه إلى “الحمر” عام 2013.

وغادر ستوريدج ليفربول والتحق بـ”طرابزون سبور” مع انتهاء عقده نهاية يونيو الماضي، بعدما كان إعارة في منتصف موسم 2017-2018 إلى “وست بروميتش ألبيون” إثر فشل صفقة انتقاله إلى إشبيلية.

المصدر: “أ ف ب”