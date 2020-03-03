اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول اللاجئين في 4 مارس

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول اللاجئين في 4 مارس

بروكسل – يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الأربعاء، لبحث تداعيات قرار تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين إلى أوروبا، في خطوة قد تحدث أزمة لجوء جديدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع قد يبحث أيضا سبل دعم اليونان وبلغاريا في ضبط الحدود الخارجية للاتحاد.

وسبق أن دعا وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر دول الاتحاد إلى تنسيق الجهود لتأمين حدود الاتحاد الخارجية ومنع تكرار التدفق الجماعي للاجئين إلى أوروبا على غرار ما حدث في عام 2015.

وكانت “رويترز” ذكرت الأسبوع الماضي، أن السلطات التركية أصدرت تعليمات للشرطة وخفر السواحل والمعابر الحدودية بعدم إيقاف اللاجئين السوريين المتوجهين إلى أوروبا.

واتخذت تركيا هذا القرار عقب مقتل 33 جنديا تركيا بغارة سورية في محافظة إدلب.

المصدر: وكالات