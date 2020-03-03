روسيا – اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، ملعب “قازان أرينا”، في مدينة قازان الروسية لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023.

وجاء في تغريدة نشرها حساب “اليويفا” على “تويتر”: “سيتنافس الفائز بالدوري الأوروبي لعام 2023 مع الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا لنفس العام على لقب كأس السوبر الأوروبي في ملعب قازان أرينا بروسيا”.

وتم اتخاذ هذه القرارات خلال اجتماع عمل للجنة التنفيذية لـ”اليويفا”.

ويستضيف ملعب “دراجاو” بمدينة بورتو البرتغالية، نهائي السوبر الأوروبي لهذا العام يوم 12 أغسطس المقبل، بينما يستضيف ملعب “ويندسور بارك” في مدينة “بلفاست” الإيرلندية الشمالية، نهائي نسخة العام 2021.

يذكر أن كأس السوبر الأوروبي يلعب بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات