الارتفاع يغلب على البورصات العربية مقتفية أثر الأسواق الأمريكية

الارتفاع يغلب على البورصات العربية مقتفية أثر الأسواق الأمريكية

أبوظبي – غلب الارتفاع على مؤشرات البورصات العربية خلال تداولات الثلاثاء، مقتفية أثر الأسواق الأمريكية الصاعدة أمس، إضافة لارتفاع أسعار النفط.

وقفزت بورصة وول ستريت، الإثنين، مدعومة من إعلانات من بنوك مركزية بإجراءات تحفيزية للاقتصادات ضد تفشي فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5.1 بالمئة، إلى 26706.2 نقطة، فيما صعد “ستاندرد آند بورز 500″، الأوسع نطاقا، 4.60 بالمئة ليغلق عند 3090.2 نقطة، بينما أغلق مؤشر ناسداك مرتفعا 4.49 بالمئة، إلى 8952.2 نقطة.

وصعدت أسعار عقود النفط الآجلة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط آمال بخفض إنتاج الخام من جانب تحالف (أوبك+)، بعد هبوط حاد للأسعار خلال الشهر الماضي.

ويلتقي التحالف المؤلف من كبار منتجي الخام في المنظمة إلى جانب منتجين مستقلين تقودهم روسيا، يومي 5 – 6 مارس/آذار الجاري، لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج، ينتهي في 30 من ذات الشهر، وأية إجراءات أخرى لكبح جماح هبوط الأسعار بسبب فيروس “كورونا المستجد”.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 2.82 بالمئة إلى 7556.5 نقطة، مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.35 بالمئة، و”أرامكو” بنسبة 0.76 بالمئة.

وصعدت البورصة الكويتية مع ارتفاع المؤشر الأول بنسبة 2.28 بالمئة إلى 6515.97 نقطة؛ فيما ارتفع المؤشر الرئيس 0.74 بالمئة إلى 4658.98 نقطة، وأغلق المؤشر العام رابحا 1.87 بالمئة إلى 5892.4 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.51 بالمئة إلى 14130.1 نقطة.

وارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4806.2 نقطة، وتصدر الارتفاعات أسهم “أسمنت رأس الخيمة” بنسبة 11.11 بالمئة، و”اتصالات” 2.8 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.47 بالمئة إلى 9258.7 نقطة، بعد أن سجل تراجعا أمس.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.37 بالمئة إلى 4096.2 نقطة؛ وتصدر الارتفاعات أسهم “المدينة للاستثمار” بنسبة 8.7 بالمئة و”الشرقية لتحلية المياه” 5.26 بالمئة.

على الجانب الآخر، نزلت بورصة الأردن بنسبة 0.96 بالمئة إلى 1800.2 نقطة، نتيجة خسائر أسهم مثل “شركة البطاقات العالمية CARD” بنسبة 7.14 بالمئة، و”عقار الأردن” بنسبة 6.49 بالمئة.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1637.96 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “المصرف الخليجي التجاري” بنسبة 9.62 بالمئة و”شركة استيراد الاستثمارية” 2.7 بالمئة.

وتراجعت بورصة دبي بنسبة 0.02 بالمئة إلى 2536.2 نقطة، مع تراجع أسهم “اعمار العقارية” 1.1 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 2.82 بالمئة إلى 7556.5 نقطة.

الكويت: بنسبة 2.28 بالمئة إلى 6515.97 نقطة.

مصر: بنسبة 1.51 بالمئة إلى 14130.1 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4806.2 نقطة.

قطر: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 9258.7 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 4096.2 نقطة.

وتراجعت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.96 بالمئة إلى 1800.2 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1637.96 نقطة.

دبي: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 2536.2 نقطة.

الأناضول