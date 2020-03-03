أفغانستان – وضعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس، خطط الانسحاب الأولي لقواتها من أفغانستان، لكنها رجحت ألا ينتهي العنف في البلاد، حتى بعد أن وقعت الولايات المتحدة و”طالبان” اتفاق سلام.

وفي إيجاز صحفي حدد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإطار الزمني لانسحاب القوات الأمريكية.

وقال إنه فوض قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، باتخاذ قرار بدء الانسحاب الأولي الذي سيتم في غضون عشرة أيام.

ووقعت الولايات المتحدة و”طالبان” في الدوحة اتفاق سلام يوم السبت، في خطوة تمهد لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وإنهاء حرب مستمرة منذ 18 عاما في دولة تعاني من ويلات العنف.

ومع ذلك وصف بعض المراقبين الاتفاق، بأنه مغامرة في مجال السياسة الخارجية الأمريكية من شأنها أن تعطي “طالبان” شرعية دولية.

وقالت الحركة يوم الاثنين، إنه من الممكن الآن استئناف العمليات ضد قوات الحكومة الأفغانية، وإنها لن تشارك في المحادثات بين الأفغان، إلا بعد أن تفرج الحكومة عن نحو خمسة آلاف من سجنائها.

المصدر: “رويترز”